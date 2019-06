Due rapidi tweet uno in fila all’altro scuotono il mercato NBA. Secondo quanto riferito da Shams Charania di The Athletic, la distanza tra Kemba Walker e gli Charlotte Hornets per il rinnovo del contratto è considerevole e le parti sono giunte a uno stallo, aprendo la strada a varie squadre interessate come Boston, New York e Dallas. Adrian Wojnarowski di ESPN ha poi rincarato la dose, indicando i Celtics come la squadra favorita ad assicurarsi i servigi dell’All-Star quando si aprirà il mercato dei free agent alla mezzanotte italiana tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio. Nelle ultime settimane Walker è stato accostato a tantissime squadre, non ultimi i Los Angeles Lakers, ma pare ora che i Celtics possano assicurarselo per sostituire Kyrie Irving, destinato molto probabilmente ai Brooklyn Nets.