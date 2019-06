“Alcuni giocatori hanno paura di parlare, ma voi mi conoscete: non ho paura di dire niente”. Basterebbe questa frase per spiegare, nel bene e nel male, il personaggio Enes Kanter. Che apparentemente proprio non riesce a farsi nemici ogni volta che apre bocca. Questa volta è riuscito addirittura nell’impresa di pescarne due al prezzo di uno: ospite al celebre programma di Colin Cowherd, il lungo dei Portland Trail Blazers ha usato parole di fuoco per parlare di Zion Williamson, la nuova prima scelta assoluta al Draft. “Penso che sia un po’ sovra-pubblicizzato: per me è un Julius Randle che salta” ha detto Kanter quando imbeccato – probabilmente con un po’ di malizia – dal presentatore del programma. Per la verità, quello di Julius Randle è stato uno dei nomi utilizzati per le classiche “comparison” del fenomeno di Duke, che condivide con lui la struttura fisica potente e il gioco travolgente in avvicinamento. “Come lo difenderei? Probabilmente facendolo tirare” ha continuato Kanter. “Se migliora il suo tiro, di sicuro può diventare un Hall of Famer. Sta tutto nella sua testa: deve solo lavorar e mostrare al mondo cosa sa fare”.

La risposta piccata di Randle: "Te ne ho fatti 45..."

Sarà interessante vedere come risponderà Williamson non appena incontrerà Kanter sulla propria strada – sempre che non finisca proprio a New Orleans, visto che il turco è free agent–, ma quello che ha fatto notizia è la risposta dello stesso Randle. Il quale non ha perso tempo e ha condiviso col mondo un tweet diventato virale: “Yo @EnesKanter, l’ultima volta che mi hai marcato ne ho segnati 45. Rilassati fratello, lol”.