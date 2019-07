Mentre Kawhi Leonard è impegnato a decidere dove andare tra Los Angeles e Toronto, in giro per la NBA si aspetta spasmodicamente la sua decisione per capire come cambieranno gli equilibri della lega. Uno scenario possibile coinvolge anche il nostro Danilo Gallinari: come scritto dal giornalista Kevin O’Connor di The Ringer, il nostro connazionale potrebbe finire ai Dallas Mavericks nel corso di questa sessione di mercato. Il motivo è un semplice calcolo salariale: se Leonard decidesse di voler continuare a giocare con Danny Green (anche lui free agent) ma spostandosi con lui in California invece di proseguire in Canada, i Clippers sarebbero costretti a cedere Gallinari per fare spazio a entrambi sotto il cap. Le uniche due squadre rimaste con abbastanza spazio salariale per assorbirlo senza dare nulla in cambio sono i Los Angeles Lakers (che però hanno solo giocatori praticamente nel ruolo di Gallinari) e i Dallas Mavericks, che hanno ancora 22.9 milioni a disposizione.