Un tweet arrivato dal nulla, un volto riconoscibile soprattutto dagli appassionati di basket – che a Bologna non sono nemmeno pochi. Quando dall’account ufficiale del Bologna è apparso nientemeno che Jason Terry in molti sono rimasti interdetti: cosa c’entra Jason Terry con il calcio? Il motivo è presto spiegato: il campione NBA del 2011 (fermo da un anno ma ancora non ufficialmente ritirato nonostante le 38 primavere sulla sua carta d’identità) ha un’amicizia in comune con il proprietario canadese del Bologna Joey Saputo, probabilmente uno dei soci di minoranza della società che gestisce la squadra rossoblù e il Montreal Impact. Questo amico ha fatto avere la magli a JT e lui si è prestato allo scherzo di diventare un nuovo giocatore del Bologna almeno per un tweet, posando felice con la sua maglia numero 4.