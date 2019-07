A Philadelphia l’ossessione per quei quattro dannati rimbalzi del pallone sul ferro non è ancora passata. Gara-7, semifinale di conference a Toronto, Kawhi Leonard allo scadere dell’ennesima sfida in assoluto equilibrio di una serie che avrebbe meritato l’introduzione del pareggio nella pallacanestro, trova il fondo della retina con uno dei buzzer-beater più rocamboleschi e clamorosi della storia dei playoff NBA. I Sixers sono fuori dalla post-season, costretti ad accontentarsi del titolo consolatorio di franchigia andata più vicina a essere in grado di eliminare i futuri campioni NBA. Un gruppo che ha funzionato dunque, nonostante il risultato conclusivo della stagione sia stato speculare a quello di 12 mesi prima. Quando Tobias Harris e Jimmy Butler giocavano da un’altra parte. Un mese e mezzo dopo quindi era lecito domandarsi cosa fare con entrambi: investire su di loro, puntare su rinnovi per tutti (ogni riferimento a JJ Redick non è puramente casuale), oppure cambiare ancora una volta assetto attorno a Embiid e Simmons cercando nuovi profili? Che sia stata una scelta voluta o subita, questa free agency ha nuovamente cambiato il volto della squadra della Pennsylvania, che si è tenuta stretta Harris – passato all’incasso raccogliendo un quinquennale da 180 milioni – ma perso Butler che ai playoff era stato di gran lunga il giocatore più produttivo. Il passaggio agli Heat però non ha colto di sorpresa i Sixers, ma favorito l’arrivo di Josh Richardson – il profilo ideale per diventare la chiave da sfruttare per compensare in parte l’apporto dell’ex T-Wolves e il contributo dall’arco di Redick, che nel frattempo ha preso la strada di New Orleans. Richardson è un ottimo difensore perimetrale e al tempo stesso un tiratore solido dall’arco. Il suo 36% dalla lunga distanza è discreto, ma al fianco di Ben Simmons può diventare molto più consistente. A Miami infatti Richardson ha preso spesso conclusioni dal palleggio; la tipologia meno pregiata per lui (28% di conversione in quella situazione), diventando all’occorrenza generatore d’attacco in una squadra senza guida sul parquet. A Philadelphia invece il suo ruolo sarà quello di tiratore sugli scarichi: in catch-and-shoot la sua percentuale sale al 38%, fino ad arrivare al 42.8% nelle situazioni non contestate. Un’arma da sfruttare al fianco di Simmons, che la scorsa stagione ha assistito ben 782 tentativi dall’arco: quei passaggi adesso avranno un giocatore in più pronto a riceverli.