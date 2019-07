Da rookie in squadra con Gallinari: “Felicissimo della sua stagione a L.A.”

Ai microfoni di Sky Sport Murray accetta di raccontare l’annata più bella e importante della sua carriera, la prima coronata dai playoff dopo averli falliti di un soffio – all’ultima giornata di stagione regolare – sia nel 2017 che nel 2018. “Il mio primo anno in squadra con me c’era Danilo Gallinari, me lo ricordo bene: era un giocatore su cui potevamo sempre fare affidamento se avevamo bisogno di un canestro, uno degli elementi chiave della squadra. Sono felice che quest’anno a Los Angeles abbia avuto la sua miglior stagione NBA”. Murray quel primo anno si ferma appena sotto la doppia cifra di media per punti segnati, ma la stagione successiva si prende il quintetto e viaggia a 17 di media: “Ho imparato dai miei errori, ho goduto della fiducia del coaching staff e dei miei compagni, che hanno creduto in me. Io non ho fatto altro che scendere in campo e giocare con tutta la passione e il cuore di cui sono capace, senza nessuna esitazione”. La stagione appena conclusa – con il primo approdo ai playoff – è quella della consacrazione: “Ci hanno paragonato tanto ai Golden State Warriors, e i punti in comune ci sono: l’altruismo in cui giochiamo, il movimento di uomini e pallone. Siamo una squadra unica perché ognuno di noi è disposto a sacrificarsi e questo ha fatto emergere tantissimi giocatori, anche dalla panchina, una delle più profonde di tutta la NBA”. L’altruismo dei Nuggets targati Michael Malone per Murray è riassunto al meglio da un aneddoto, che racconta ricordando la partita del suo massimo in carriera, 48 punti rifilati a inizio novembre ai Boston Celtics di Kyrie Irving: “I miei compagni mi hanno cavalcato, hanno capito che ero in serata speciale e non si sono fatti problemi a fare un passo indietro per lasciarmi iniziative e tiri. Nikola [Jokic] ha chiuso quella partita tentando soltanto tre tiri [2/3 dal campo, 8 punti, 8 assist e 10 rimbalzi in 27 minuti il suo tabellino, ndr]: questa è la nostra forza”.