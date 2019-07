Il 4 luglio, festa nazionale negli USA, è stata una giornata di pausa. Di calma piatta, con il n°2 dei Raptors che ha fatto sapere che la sua decisione non sarebbe arrivata. Adesso però le indicazioni sembrano andare in un’altra direzione: Kawhi Leonard potrebbe comunicare nelle prossime ore le sue intenzioni, rendere nota al mondo intero quale sarà la squadra che è riuscita a convincerlo a firmare un contratto che in ogni caso sarà il più ricco della sua carriera. Raptors, Clippers e Lakers: tre contendenti, che hanno deciso di puntare tutto su di lui anche a costo di restare con il cerino in mano. La decisione di Toronto è abbastanza ovvia: dopo il titolo NBA l’obiettivo primario dei Raptors è quello di conservare il più possibile il roster di questa stagione e tentare una nuova scalata al vertice della lega nei prossimi mesi. Lakers e Clippers invece hanno visto via via sfilare tutti i free agent a disposizione in questa sessione di mercato, concentrando le loro attenzioni sul migliore di tutti: portare Leonard a Los Angeles è un imperativo per entrambe le franchigie, con lo striscione d’arrivo che ancora non si vede all’orizzonte. Nel mezzo ci sono milioni di tifosi e appassionati, che da giorni ormai non fanno altro che aggiornare in maniera continua le home dei principali siti di news e dei social. In particolare Twitter, da anni il luogo delle notizie NBA: da qualche giorno è partito l’hashtag #KawhiWatch – riferimento da seguire per non perdere gli ultimi aggiornamenti. Stando alle ultime ricostruzioni, è ripartita la caccia all’aereo privato dei Raptors, atterrato da poco a San Diego e secondo alcuni passato a prendere Leonard. Altri invece dicono che Kawhi è tornato a casa, senza però dare ulteriori indicazioni riguardo una sua possibile scelta. Cris Carter invece, giornalista secondo molti vicino a Leonard, dopo aver escluso categoricamente che la decisione potesse arrivare il 4 luglio, ha spiegato che nelle prossime ore il giallo invece potrebbe finalmente giungere a una conclusione. Nel frattempo cresce l’attesa dell’intero mondo NBA, raramente così in fibrillazione di fronte a un giocatore che ancora una volta è riuscito a fare le cose a modo suo.