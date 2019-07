L’arresto per resistenza a pubblico ufficiale durante un festival musicale in Florida, seguito dalle assenze a eventi promozionali organizzati per lui e concluso con l’accusa di aver fumato marijuana di fronte alla sua bambina di quattro mesi, hanno assegnato in maniera definitiva un’etichetta a Josh Jackson. Quella di cattivo ragazzo, la più complicata da togliersi di dosso. A preoccupare la scelta n°4 al Draft 2017 però non è soltanto l’idea che le franchigie NBA si sono fatte di lui dopo le prime due stagioni nella lega, ma la decisione di Phoenix di liberarsi di un talento che in 24 mesi è diventato un problema da gestire sia in campo che fuori. Questo il senso della trade con Memphis, in cui i Suns hanno rinunciato a lui, a DeAnthony Melton e a due scelte al secondo giro (“non riusciamo a beccarne uno giusto con quelle in Top-10, figurarsi dopo la 30esima…”, avranno pensato), ricevendo in cambio Kyle Korver – già pronto al taglio – e Jevon Carter. Insomma, una vera e propria operazione compiuta con uno scopo soltanto: liberarsi di lui. Il segnale peggiore per un giocatore su cui Phoenix aveva deciso di investire la quarta chiamata assoluta in un Draft in cui sono stati selezionati tra gli altri DeAaron Fox, Lauri Markkanen e Donovan Mitchell (solo per dirne alcuni). Passare dal raggiungere potenzialmente talenti del genere al ritrovarsi con un pugno di mosche in mano è un downgrade non da poco in una lega che non ammette errori, anche se a Phoenix non è la prima volta che accade nelle ultime stagioni. La ripartenza in Arizona è spesso naufragata contro pessime scelte, che in pochi anni hanno rivelato la loro mediocre lungimiranza. E nonostante nel 2015 sia fortunatamente arrivato Devin Booker con la scelta n°13, a Phoenix non sono ancora riusciti a costruire attorno a lui un contesto credibile per immaginare di mettere insieme una squadra vincente.