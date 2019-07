Nelle parole del neo-MVP NBA Giannis Antetokounmpo “è uno degli spot più belli che ho mai girato”. Lo definisce così dal suo account Twitter, uno spot girato in Grecia per una bevanda dalla superstar dei Bucks – insieme al fratello Kostas, a roster con i Dallas Mavericks – intitolato “The Dream”. E di un sogno di tratta, un sogno che oggi – visto i successi dei due fratelli, soprattutto di Giannis – si può dire si sia avverato oltra ogni fantasia. Quando lo spot inizia Kostas e Giannis sono due bambini, che giocano uno-contro-uno ai 10 come tanti altri ragazzini (“Hai vinto tu solo perché sei più grande”, dice Kostas al fratello maggiore, di tre anni più grande). Cala la notte e viene ora di andare a dormire, ma Kostas non riesce a prendere sonno e lo fa sapere anche a Giannis: “Cosa pensi che faremo quando diventeremo grandi”, chiede il primo al secondo. “Non lo so”, la sua risposta. Kostas, invece, una visione ce l’ha, e per la prima volta la convidide con il suo fratello più grande. “Io vedo che le fa facciamo. Giocheremo a pallacanestro – e lo faremo ad altissimo livello”, gli dice. Sembra crederci più Kostas che Giannis, che al fratellino chiede: “Ma pensi che ce la farò pure io?”. “Sì, sarai bravino”, la risposta che oggi non può non far sorridere. Anche perché in sottofondo iniziano a sentirsi le voci del commissioner NBA, che annuncia le chiamate di un Draft, e poi il coro dei tifosi di un’arena NBA: “M-V-P, M-V-P”. Kostas racconta tutta la sua visione: “Vedo che viaggeremo in tutto il mondo, senza smettere mai di allenarci. Vedo che tantissima gente ci amerà, vedo mamma piangere – ma di gioia – perché qualsiasi cosa faremo la faremo sempre a testa alta. Ma soprattutto, vedo che resteremo sempre assieme, uniti” e difatti i due fratelli – ormai diventati grandi – tornano a sfidarsi, uno-contro-uno. È cambiato tutto, ma non è cambiato niente: “Il primo che arriva a 10 vince”, dice Giannis. E il sogno si è avverato.