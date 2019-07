Le parole di coach Nurse e il saluto del primo ministro Trudeau

Intercettato a bordocampo durante le partite di Summer League, anche Nick Nurse si è unito al coro di ringraziamento nel salutare un giocatore che in 12 mesi ha segnato la storia del basket canadese: “Penso che non puoi prendertela con un ragazzo che vuole tornare a casa. È quello che mi ha scritto oggi in un messaggio e io ho risposto: ‘Tu hai cambiato un sacco di vite con quello che hai conquistato a Toronto. La mia in modo particolare’. Poi l’ho ringraziato per quello che ha fatto, mentre noi penseremo al futuro e al modo di tornare a vincere di nuovo un titolo”. Una notizia che non ha colto di sorpresa neanche lui. “Ho subito scritto a un paio di assistenti, pochi istanti prima che la notizia diventasse di dominio pubblico. Non ero totalmente colto alla sprovvista: sapevamo tutti che una possibile partenza di Kawhi fosse un’opzione di cui tenere conto. Ma non rimpiangiamo nulla: abbiamo condiviso una grande avventura, ha messo il cuore in tutto ciò che ha fatto per noi. Qui a Toronto parleremo a lungo del titolo NBA vinto anche grazie a lui, nonostante tra qualche tempo bisognerà rimettersi sotto con il lavoro. Abbiamo una sfida avvincente da superare: l’unica vera benzina e stimolo che riesce a portarti avanti”. Al coro di molti si è unito anche il primo ministro del Canada Justin Trudeau via Twitter. “È triste vedervi andare via, Kawhi Leonard e Danny Green! Grazie per aver aiutato i Raptors a portare a casa il nostro primo titolo NBA. Questa squadra sarà d’ispirazione per una nuova generazione di tifosi e talenti canadesi legati alla pallacanestro”.