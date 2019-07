Chi era Ted Cook, il papà-tifoso amato da tutti

Il nuovo playmaker dei Los Angeles Lakers nel corso della sua carriera non ha mai fatto mistero di quanto sia stato importante per lui la figura paterna, tanto da ripetere “Penso a lui ogni giorno e sono sicuro che mi guarda da lassù sorridendo”. Ted aveva due lavori diversi che portava avanti contemporaneamente ma era sempre presente per le partite del figlio, vivendo attraverso di lui quello che non era riuscito a fare partendo da Glenville High School a Cleveland, dove giocava da 4 forte del suo 1.92 di altezza. Già quando aveva 9 anni Quinn girava il paese nei circuiti AAU insieme a futuri giocatori NBA come Jerami e Jerian Grant, scorrazzati in giro da Ted che faceva sia da accompagnatore che da allenatore. Nel corso del loro girovagare hanno incontrato diversi giocatori NBA specialmente di quella zona: Victor Oladipo, uno dei migliori amici di infanzia di Quinn, diceva che “Ted era il più figo, tutti gli volevano bene ed era sempre disponibile per qualsiasi cosa”. Anche Kevin Durant, il giorno in cui Ted morì, mandò suo padre e i suoi fratelli a casa Cook per porgere le sue condoglianze, che non poteva fare di persona essendo in trasferta con i Seattle Supersonics. “Quinn mentalmente è una persona fortissima” ha spiegato KD in un articolo del San Francisco Gate. “Ha dovuto affrontare tante cose per arrivare dove è ora in NBA. Non c’è davvero nulla che lo impaurisca”. Il ricordo del padre, però, ancora lo commuove — e giocare per la sua squadra del cuore non farà altro che dargli una motivazione ulteriore per fare bene anche ai Lakers.