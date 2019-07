Il comunicato stampa ufficiale redatto dalla lega BIG3 ha un titolo interlocutorio: “BIG3 annuncia cambiamenti tra giocatori e staff”, cambiamenti – spiega nelle prime righe del comunicato – pensati per “massimizzare il livello di competizione, proteggere la salute dei nostri giocatori e innalzare il livello di professionalità della nostra lega”. All’inizio del secondo paragrafo, però, arriva la notizia: “Con effetto immediato Baron Davis, Bonzi Wells, Lamar Odom e Jermaine O’Neal saranno giocatori inattivi per la stagione BIG3 2019”. Un messaggio che lascia aperte diverse interpretazioni sul motivo che hanno spinto la lega ideata e fondata da Ice Cube a rinunciare a quattro dei suoi nomi più rappresentativi, tutti con un passato NBA parecchio importante. Fonti vicine alla lega puntualizzano che la scelta è dettata solo da motivazioni sportive, di “rendimento competitivo” e non è legata a questioni fuori dal campo che vedono coinvolti i giocatori. Lamar Odom era stato nominato co-capitano della squadra The Enemies, con cui ha preso parte soltanto alla prima partita della terza stagione del BIG3, chiusa in maniera deludente con soli 2 punti e 4 rimbalzi; Baron Davis alla terza settimana di campionato doveva ancora fare l’esordio con i suoi 3’s Company, che proprio nell’ultima giornata avevano affrontato quel team Tri-State che vede a roster sia Jermaine O’Neal che Bonzi Wells (già compagni anche nella NBA a Portland, in una squadra tristemente nota con il soprannome di Jail Blazers), anch’essi però finora mai scesi in campo. E il campo non lo vedranno più da qui fino al termine della stagione, una stagione che prevede 9 fine settimana di regular season, i playoff e poi le finali, previste per il 1 settembre 2019. Tra i grandi veterani che si stanno mettendo in mostra nella lega più famosa di 3-contro-3 spicca il nome di Joe Johnson, miglior marcatore (e anche miglior assistman!) davanti Craig Smith e ad altre vecchi conoscenze NBA come Amar’e Stoudemire (che ha fatto sapere di voler tentare un ritorno nella lega), Cuttino Mobley e Rashard Lewis.