Quando si dice, “inutile cercare altre parole”, basta lasciar parlare i fatti. E così hanno scelto di fare i Golden State Warriors, che attraverso il loro account Twitter hanno voluto dire addio – e grazie – a Kevin Durant, uno dei free agent più ambiti di questa estate 2019, che ha scelto di lasciare la California (e gli Warriors) per cercare una nuova avventura sulla costa opposta, con la maglia dei Brooklyn Nets. E allora il messaggio di congedo della franchigia è semplice, essenziale ma non per questo meno potente:

“2 volte MVP delle finali NBA

2 volte campione NBA

Secondo quintetto NBA 2017

Vincitore del Community Assist Award 2018

Primo quintetto NBA 2018

Secondo quintetto NBA 2019

MVP dell’All-Star Game 2019

KD ha lasciato la sua impronta sulla #DubNation

Grazie, 35”

Un messaggio semplice e un saluto finale che forse, proprio con la scelta di chiudere con il suo numero – quel 35 che Durant ha deciso di abbandonare per prendere il 7 ai Nets – sta a significare il distacco finale da un giocatore importantissimo nella storia recente (e non solo) degli Warriors, arrivato sulla Baia tre anni fa tra mille polemiche e a sorpresa “scappato” forse troppo presto da una squadra che ancora poteva ambire a tutti i risultati. Ma il mercato NBA è bello anche per questo: una nuova avventura per Durant e una nuova realtà per gli Warriors.