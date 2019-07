Dopo aver segnato dalla lunga distanza per fare impazzire il pubblico presente, però, Curry ha avuto la brutta idea di provare a schiacciare. E come era già successo ai playoff contro Houston, Steph si è schiantato contro il ferro in maniera piuttosto imbarazzante. Non contento di aver sbagliato una volta, però, ci ha provato altre due volte, sempre senza riuscirci. Esasperato, Curry si è quindi allontanato da canestro e ha provato uno dei suoi classici tiri, questa volta trovando il fondo della retina. D'altronde non è mica il miglior tiratore della storia NBA per niente.