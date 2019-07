Ogni promessa è debito, anche a 15 anni di distanza. Lo sa bene Shaquille O’Neal, che nell’ormai lontano 2004, commentando la cavalcata spesso vincente dei suoi Lakers che in lustro erano riusciti a conquistare ben quattro finali NBA e tre titoli, si diceva certo del fatto che nessun coach in futuro sarebbe riuscito a eguagliare una cavalcata del genere. “Se un allenatore porterà di nuovo una squadra a giocare tutte queste finali in soli cinque anni, gli bacerò i piedi in diretta su Fear Factor (famosa trasmissione negli USA, dove le persone accettano delle sfide di coraggio e di resistenza, ndr). E lo farò mettendoci sopra del formaggio. Sono sicuro del fatto che non accadrà mai più”. Una dichiarazione rilasciata a ESPN e un video finito – fortunatamente per Shaq – nel dimenticatoio fino alle scorse ore (altrimenti coach Spoelstra dopo le quattro finali in fila 2010-2013 sulla panchina degli Heat avrebbe già potuto chiedere che venisse pagato pegno). Il guizzo infatti è stato quello di David West; ex-campione NBA con gli Warriors che ha ripescato e inoltrato il video a Steve Kerr – stabilmente negli ultimi cinque anni in finale con Golden State. A quel punto il coach dei vice-campioni in carica non poteva non twittare citando Shaq.