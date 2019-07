"The World’s 🌎 Biggest DJ", il deejay più grande del mondo. Così si presenta Shaquille O'Neal sul suo profilo Instagram (@djdiesel) dedicato alla sua grande passione, la musica. Con lo pseudonimo di DJ DIESEL (uno dei suoi tantissimi soprannomi), il quattro volte campione NBA è in tour in Europa nelle discoteche e ha fatto tappa anche in Italia, più precisamente all'Operà Beach Arena di Quartu Sant'Elena in Sardegna. E la sua esibizione è diventata subito memorabile, scatenandosi sia dietro i piatti che... lanciandosi in mezzo al pubblico per ballare con i presenti, alcuni dei quali con le sue jersey ai tempi dei Los Angeles Lakers e dei Miami Heat, le squadre con cui ha vinto il titolo nella sua carriera da Hall of Fame. Il tutto immortalato ovviamente dai suoi attivissimi account social, che hanno annunciato la prossima tappa in Croazia: "L'Italia è andata fuori di testa stasera. Il Summer Tour continua. CROAZIA ARRIVO!!!".