Faranno 25 anni esatti il prossimo 19 aprile: era infatti la primavera del 1995 quando Oklahoma City diventò – suo malgrado – una cittadina conosciuta in tutto il mondo: l’attentato all’Alfred P. Murray Federal Building, una bomba che finì per uccidere 168 persone, scosse la coscienza di tutti, in America e altrove. Al tempo i Thunder neppure esistevano (sono arrivati in città a partire dal 2008) ma l’occasione di ricordare o onorare le vittime di quel brutale attentato è stata colta al volo dal front office della nuova squadra di Danilo Gallinari: “Quel 19 aprile 1995 ha cambiato la nostra città per sempre”, le parole del general manager dei Thunder Sam Presti. “L’Oklahoma City National Memorial and Museum è al servizio della nostra comunità per aiutarci a ricordare sempre le vittime di quel giorno, ma racconta anche la storia di una città capace di unirsi nella compassione”. Per questo i Thunder, nel presentare le nuove divise per la stagione 2019-20, hanno deciso di includere nei kit della squadra anche una maglia speciale che ricordi l’attentato al Federal Building, per rafforzare la connessione tra la squadra e quei valori positivi emersi dalla reazione della comunità locale – conosciuto come Oklahoma standard – di fronte a un evento così tragico. Sarà una maglia che Gallinari e compagni indosseranno in più occasioni, infarcita di riferimenti storici e simbolici: la scritta Oklahoma City sul petto sarà in colori dorati, mentre sui pantaloncini saranno iscritti due orari, quello delle 9:01 (a simboleggiare l’innocenza della città, un minuto prima dell’esplosione) e quello delle 9:03 (quando è iniziata la reazione di una comunità piegata ma non spezzata). Sempre sui pantaloncini, i fregi bianchi ricordano la Reflecting Pool, la vasca d’acqua creata all’interno del memorial per dare comfort e pace ai visitatori, mentre sopra l’etichetta della maglia le parole “Servizio”, “Onore” e “Gentilezza” vogliono riassumere gli ideali racchiusi proprio nel termine Oklahoma standard. Ulteriore omaggio grafico previsto dalle divise è quello al Survivor tree, l’olmo con oltre 90 anni di vita miracolosamente sopravvissuto all’esplosione, simbolo naturale della resilienza e della capacità di resistenza dimostrata dai cittadini di Oklahoma City, raffigurato sulla cintura dei pantaloncini. “Ricordiamo le persone cambiate per sempre il 19 aprile 1995”, è l’ultimo dei messaggi iscritti nella canotta, una delle quattro presentate al pubblico dalla franchigia.