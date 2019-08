Il calciomercato non tiene col fiato sospeso solamente in Italia, ma anche nel resto del mondo - e in quello della NBA. Ne è prova il tweet scritto da Nikola Vucevic, centro degli Orlando Magic che non ha mai nascosto la sua grande passione per la Juventus. E anche lui come tanti altri tifosi juventini non sta prendendo bene il possibile addio di Paulo Dybala, in procinto di passare al Manchester United all'interno di uno scambio con Romelu Lukaku. "Per favore non lasciare la Juve!" ha scritto l'All-Star montenegrino dei Magic, taggando su Twitter l'attaccante argentino e aggiungendo l'hashtag #ForzaJuve. Purtroppo per lui nelle prossime settimane non potrà andare allo Juventus Stadium come fatto un paio di anni fa incontrando i suoi giocatori del cuore, visto che nel mese di settembre sarà impegnato in Cina con i Mondiali di Basket (da poter seguire su Sky Sport) con la nazionale montenegrina.