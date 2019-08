In ritiro a Verona con la nazionale italiana, in attesa di esordire in serata contro la Russia, la guardia dei San Antonio Spurs Marco Belinelli si è divertito a rispondere alla domanda fatta dall’account Instagram di Sky Sport NBA sul futuro destinatario del premio di difensore dell’anno per la stagione 2019-20. Al solito la community di appassionati NBA della pagina di Sky Sport ha prontamente detto la sua, divisa tra l’ammirazione per Draymond Green, quella per Paul George e Kawhi Leonard ma inserendo nel novero dei pretendenti al premio anche giocatori come Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler e perfino Maurice Harkless, l’ultimo arrivato in casa Clippers. Poi però tra i commenti spunta l’utente @mbeli21 — proprio lui, Marco Belinelli — che azzarda: “Forse io???”. L’emoticon con occhiali scuri e sorriso che segue l’auto-candidatura del giocatore degli Spurs svela subito l’intento scherzoso e divertito del suo post, ma “never say never”, dicono in America. Coach Popovich — un altro impegnato proprio come Belinelli a preparare i Mondiali cinesi — ne sarebbe sicuramente entusiasta.