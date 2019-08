Una volta compagni, ora avversari, ieri nella NBA oggi nella lega BIG3, Nate Robinson e Glen “Big Baby” Davis hanno sempre avuto una connessione speciale. Insieme, in maglia Celtics, sono stati protagonisti di quella second unit che — insieme a Rasheed Wallace, Eddie House e Tony Allen — si è giocata il titolo fino a gara-7 delle finali NBA del 2010 contro i Lakers. In quella serie per l’anello Robinson e Davis sono passati alla storia come “Shrek & Donkey”, i due personaggi del famoso film del 2001 citati dallo stesso Robinson nel tentativo di spiegare un’esagerata esultanza che aveva visto il primo saltare sulle spalle del secondo, in totale trance agonistica. Oggi, a nove anni di distanza, i due tornano a fare notizia assieme per l’azione che ha suggellato una delle sfide dell’ottava settimana di regular season di BIG3, quella tra i Tri State guidati proprio dal piccolo-grande uomo Nate Robinson (miglior marcatore dell’incontro con 20 punti alla fine) e i Power che vedono Glen Davis a roster insieme a vecchie conoscenze NBA come Corey Maggette, Quentin Richardson e Carlos Boozer. Sull’ultimo possesso, con il cronometro in rapida corsa verso lo zero, Robinson ha palleggiato all’indietro attirando lontano da canestro “Big Baby”, facendolo prima crollare a terra in un improbabile tentativo di recupero per poi segnagli il tiro in faccia in sospensione da tre e finire l’azione letteralmente in braccio all’avversario-una-volta-compagno. Ieri caricato sulle spalle, oggi tenuto in braccio, una volta compagni, oggi avversari, Nate Robinson e “Big Baby” Davis non riescono proprio a restare lontani uno dall’altro.