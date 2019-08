La passione quasi maniacale per la pallacanestro di Barack Obama non è certo una novità, confermata anche recentemente dal suo coinvolgimento con la National Basketball Association nello sviluppo di una lega con 12 squadre in Africa. “Il basket mi è sempre piaciuto perché richiede la costruzione di una squadra il cui totale è superiore alla somma delle sue parti”, ama ripetere l’ex cittadino numero uno degli Stati Uniti. Fa però comunque notizia che uno dei pezzi pregiati di un’asta tenuta da Heritage Auctions che presenta diversi pezzi di memorabilia sportiva sia proprio un oggetto che coinvolga l’ex presidente USA: viene infatti offerta la canotta (n°23…) indossata da un giovane Barack Obama nel suo ultimo anno di high school alle Hawaii. La canotta è quella della Punahou High School che nel 1979 – nell’anno da senior di un Barack Obama al tempo solo 18enne – riuscì nell’impresa di vincere il titolo statale delle Hawaii. La preziosa maglia da gioco arriva all’asta – a 40 anni di distanza – grazie a tale Peter Noble, di tre anni più giovane di Obama, che di quella squadra finì per indossare negli anni a seguire lo stesso numero, e che all’arrivo di un nuovo set di divise ha conservato le maglie vecchie, quelle indossate – prima di lui – da un giovane talento che non avrebbe fatto carriera nella pallacanestro ma sarebbe riuscito a far comunque parlare di sé.