Continua la super estate dei Brooklyn Nets, che dopo i colpi dello scorso luglio – Durant, Irving e Jordan su tutti – hanno confermato prima Spencer Dinwiddie e adesso anche Caris LeVert, che nelle scorse ore ha firmato un rinnovo di tre anni complessivo da 52.5 milioni di dollari. L’estensione del suo contratto da rookie partirà dalla stagione 2020-21 da 17.5 milioni, per poi salire ai 18.8 delle due annate seguenti. Dopo il brutto infortunio alla caviglia subito nella scorsa stagione – che in molti avevano immaginato potesse fuori per un anno intero – LeVert è riuscito a recuperare, saltando soltanto 42 partite di regular season e dimostrando ancora una volta di essere un tassello fondamentale nella corsa ai playoff. In prospettiva un potenziale All-Star, cresciuto in maniera esponenziale in questi tre anni e pronto ad affrontare le nuove sfide al fianco di campioni del calibro di Durant e Irving. Prima dell’infortunio LeVert viaggiava a 18.4 punti di media nella prima parte di stagione, confermandosi al massimo della forma nelle cinque sfide playoff contro Philadelphia (21 punti di media nelle partite con i Sixers). Il n°22 dei Nets è stata la prima scelta fatta da Sean Marks alla guida della dirigenza dei Nets – chiamata ottenuta scambiando Thaddeus Young – scivolata in basso dopo gli infortuni al piede nelle due stagioni al college.