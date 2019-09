Durante le estati trascorse in palestra dai giocatori NBA nascono (e poi spesso muoiono alla prima partita di prestagione) autentiche leggende: chi giura di aver messo su chili di muscoli, chi invece annuncia – solitamente via social – di aver perso tutti quei chili in eccesso necessari a fare il salto di qualità. Così nelle ultime ore, quando in rete sono circolate su tutti i social foto di un Alex Caruso completamente trasformato fisicamente impegnato in sala pesi, le reazioni non sono mancate: “Possiamo saltare direttamente la stagione regolare NBA e dare il premio di MVP a Caruso?”; “Hey, aspettate un attimo: questo sarebbe Alex Caruso, ora?!?!?”; “Alex Caruso in modalità bestia”, fino a un categorico “Alex Caruso nuovo Mr. Olympia”. Tra il divertito e l’incredulo, le reazioni devono essere arrivate anche ai piani alti NBA, se è vero – come è vero, visto il racconto del diretto interessato - che a sole poche ore di distanza dalla pubblicazione delle foto la lega ha invitato la point guard di riserva dei Lakers a sottoporsi a un esame antidoping a sorpresa. Ad avanzare l’ipotesi che ci possa essere stata una correlazione tra le foto circolate online e il test andidoping è stato lo stesso Caruso, apparentemente divertito da questa curiosa coincidenza: “La scorsa settimana sono circolate mie immagini fotoshoppate mentre ero impegnato in sala pesi – Questa settimana: test antidoping a sorpresa in offseason”, il messaggio (fatto seguire da una emoticon con un gran sorriso) pubblicato in una Instagram story dallo stesso giocatore dei Lakers. Non resta ora che aspettare le prime uscite ufficiali dei gialloviola per vedere il vero Caruso, con ogni probabilità più vicino al giocatore di 85 chili visto sui parquet lo scorso anno piuttosto a una copia mal riuscita del miglior Arnold Schwarzenegger prima maniera…