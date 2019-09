Carmelo Anthony non è l’unico grande nome a essere rimasto (finora) senza un contratto NBA. Ci sono Jamal Crawford, J.R. Smith, Joakim Noah, Kenneth Faried, Ryan Anderson, Marquese Chriss (che ha solo 22 anni!), Thabo Sefolosha, Iman Shumpert e tanti altri ancora. Insomma, se qualche squadra ha bisogno di veterani dalla grande esperienza, la scelta non manca. Ma il nome dell’ex giocatore dei Knicks è forse quello più eclatante, anche per via di un resumé che dice 10 convocazioni all’All-Star Game e 3 medaglie d’oro olimpiche (oltre a un titolo NCAA, nel suo unico anno a Syracuse). La sua voglia di rientrare nel giro, e di scrivere una pagina finale diversa da quella lasciata in eredità con le 10 partite disputate in maglia Rockets lo scorso anno, è risaputa. Ma finora nessuna squadra si è fatta avanti, e anche le chiacchiere recentemente fatte dall’agente del giocatore con Lakers e Clippers non hanno portato da nessuna parte. Eppure tra i suoi (al momento ex) colleghi c’è chi chiede a gran voce il ritorno su un parquet NBA di ‘Melo: “Ancora oggi è senza problemi più forte di metà dei giocatori della lega, non ho dubbi”, afferma Kyle Kuzma, che lo ha visto da vicino nelle partitelle estive che lo hanno messo sul parquet accanto ad Anthony. “Dovrebbe far parte di un roster NBA, perché è ancora uno dei migliori giocatori di questa lega. Le critiche feroci che gli arrivano non le capisco davvero: forse questo è il modo in cui le cose funzionano nella società di oggi”. Un’opinione che in tanti – tra i suoi tifosi – sono pronti a condividere dopo aver visto i video diventati presto virali postati sui social dal suo trainer Chris Brickley (cliccatissimo l’uno-contro-uno con cui ‘Melo batte senza troppi problemi il campione NBA Danny Green). “Sono un suo grande amico, per me ‘Melo è come un fratello – racconta Dwyane Wade – per cui sono delusissimo dal non vederlo in un roster NBA, perché come persona prima di tutto davvero non se lo merita. È un ragazzo fantastico e in tanti non lo sanno, per quello che in passato è stato detto di lui. Spero davvero possa avere ancora un’opportunità di giocare – si augura la leggenda degli Heat – perché nella giusta squadra, con il giusto ruolo e nella giusta situazione ha ancora tantissimo da offrire”. Pieno di affetto verso il suo amico anche il pensiero finale di Wade: “Mi piacerebbe tantissimo vederlo terminare la sua carriera in un altro modo: credo se lo meriti, essendo stato per anni uno dei simboli di questa lega, per cui ha fatto tantissimo così come ha fatto molto per la nostra nazionale alle Olimpiadi. Si merita un’uscita di scena migliore”.