Una mossa senza precedenti in NBA, uno scenario nuovo che potrebbe cambiare la percezione e le decisioni fatte dai giocatori durante il mercato e condizionare le offerte delle franchigie. Spencer Dinwiddie ha comunicato nei giorni scorsi alla Lega che cartolarizzerà il suo contratto da 34.36 milioni di dollari complessivi, mettendolo a disposizione degli investitori che vorranno guadagnare nei prossimi anni dei dividenti puntando su di lui. In cambio il giocatore dei Brooklyn Nets incasserà un pagamento forfettario anticipato da parte di chi sceglierà di credere nel suo rendimento sul parquet. Non è ancora chiaro quanta parte del suo contratto verrà utilizzata per assicurare l’investimento di chi scommetterà sulle sue prestazioni, ma sembra che non verrà messo a disposizione l’intero importo sborsato dalla squadra di New York nelle prossime tre stagioni. In una cartolarizzazione infatti, il contraente decide di rinunciare a parte dei suoi guadagni futuri per ottenere in maniera immediata un ritorno economico (da poter subito investire, nella speranza di incassare una cifra superiore). Per intenderci: Dinwiddie mette a disposizione 30 milioni di dollari in un triennio di cui al momento ancora non dispone, decide di incassarne subito 26 (messi immediatamente sul piatto dagli investitori), ben consapevole di poterli gestire per guadagnare nell’immediato. L’obiettivo è quello di sfruttare al meglio una cifra considerevole che avrebbe a disposizione soltanto dopo tre anni. L’obbligazione Dinwiddie pagherà invece agli investitori il capitale e gli interessi, che saranno coperti dallo stipendio futuro del giocatore. Uno scambio che sembra avere un senso, soltanto al netto della valutazione di tutti i rischi.