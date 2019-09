Tanti cambiamenti sulla Baia, alcuni magari non voluti (l’addio a Kevin Durant, l’assenza di Klay Thompson), altri invece spasmodicamente attesi (l’apertura del Chase Center, e il trasferimento a San Francisco). Così, a un mese dal via del nuovo campionato, la presentazione delle nuove maglie – ben 6 – dei Golden State Warriors è l’occasione anche per sfoderare la grande novità (almeno nel look) della stagione: la divisa con la scritta San Francisco sul petto che richiama le canotte indossate dai giocatori degli Warriors al loro arrivo in California da Philadelphia nel 1962. Su sfondo bianco, la palette di colori comprende il blu navy, l’oro e il rosso, anche per differenziarsi dalla versione gialla indossata invece dalla squadra già nella stagione 2009-10. Insieme alla “San Francisco Classic Edition” l’altra novità nelle divise di Steph Curry e compagni arriva dalla “Statement Edition” dedicata a “The Bay”, la Baia che ospita San Francisco da una parte e Oakland dall’altra (ma anche San Jose, dove la squadra ha giocato in passato), nuove e vecchie case degli Warriors. Il logo “The Bay” costituisce infatti una seconda novità nel look dei californiani, con un ritratto della Baia prima della costruzione del Golden Gate bridge che richiama un tratto di costa e la nebbia che spesso accompagna i panorami del posto. Accanto alle due novità introdotte per la stagione 2019-20, tornano sul parquet anche le altre quattro a cui i tifosi sono già abituati, l’Association Edition bianca, la Icon blu, la maglia nera dedicata a Oakland con la quercia nel simbolo (The Town – City Edition) e una seconda Classic Edition dedicata però a “The City”.