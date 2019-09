L’ipotesi buyout

Tra le ipotesi che potrebbero liberare Iguodala da Memphis, si è detto, anche quella del buyout. Cauto il giocatore: “L’unico buyout che ha senso, parlando da un punto di vista esterno, quello di un agente – afferma il giocatore – è quello in cui non si lasciano soldi sul tavolo. Perché una volta che li hai persi non li recuperi più, specialmente in questa lega, indipendentemente da quanto dice la gente. Ogni negoziazione è una battaglia tattica, bisogna stare attenti a come affrontarla, anche solo a come parlarne: ma di sicuro non vuoi perderci dei soldi”. Soldi a cui invece Iguodala nel suo passato ha accettato di rinunciare, pur di unirsi agli Warriors (che offrivano 48 milioni di dollari per 4 anni) invece che ai Sacramento Kings (che ne avevano offerti 52).

Il retroscena: “Mi manderanno ai Grizzlies”

Il veterano ex Warriors poi ha raccontato a un network tv della Bay Area un aneddoto divertente sulla sua cessione a Memphis: “Con il gm (di Golden State) Bob Myers ho un ottimo rapporto: mi aveva avvisato che la cessione era una delle opzioni, forse la più probabile. Quando Durant ha annunciato il suo addio ho pensato fosse ancora più sicuro, sarei stato ceduto – tanto che ho avvisato anche la mia ragazza, Christina. Che mi chiede: ‘Perché pensi che ti lasceranno andare?’. Ricordo di averle risposto: ‘Non lo so, ma probabilmente finirò a Memphis o in qualche altro posto del genere’. Il giorno dopo mi arriva il messaggio dagli Warriors: Memphis. Io e Christina siamo scoppiati a ridere”. L'addio a Golden State non è stato facile, e Iguodala - che ha intenzione di vivere nella Bay Area per almeno altri 5/6 anni - non fa niente per nasconderlo: "A volte penso che Steph, Draymond, Klay siano ancora miei compagni. Non sono uno che si guarda indietro, avrò tempo per farlo, e ora sono concentrato sul mio futuro, sulle cose che voglio ancora fare. Ma di sicuro il rapporto con coach Kerr e i miei compagni è stato speciale. E sempre lo resterà".