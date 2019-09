Magic Johnson le ha prese molto male. Steph Curry sicuramente meglio. Le dichiarazioni rilasciate da Kevin Durant al Wall Street Journal sul suo triennio agli Warriors continuano a generare reazioni diverse in giro per la lega, e l’ultimo a commentarle è il suo ex allenatore a Golden State Steve Kerr. Al tecnico dei californiani non è stato chiesto di esprimersi sulla presunta felicità (o meno) dell’attuale superstar dei Nets, quanto invece di commentare l’opinione espressa dallo stesso Durant sulla motion offense degli Warriors, un sistema offensivo – a sentire il giocatore – “che funziona soltanto fino a un certo punto. Potevamo farci totale affidamento per i primi due turni di playoff ma nei successivi due [finali di conference e finali NBA, ndr] dovevamo integrarlo con le giocate individuali. Dovevamo confondere le idee degli avversari, perché le difese a quel livello sono più intelligenti. Per questo – continua Durant – a un certo punto dovevo mettermi in proprio, cercare nel mio repertorio alcune giocate dal palleggio o sui pick and roll in modo da creare attacco e punti per me”. “Sostanzialmente quello che ha detto Kevin è la verità – la replica assolutamente onesta del suo ex allenatore – per cui le sue parole non mi hanno offeso per nulla”. E Kerr spiega: “Se si guarda a qualsiasi sistema offensivo è sempre così – e io ho giocato all’interno del triangolo offensivo con Michael Jordan. L’attacco funziona sempre meglio durante la stagione regolare e nei primi turni di playoff, piuttosto che in finale di conference o in finale NBA. È vero. Ed è proprio questo il motivo per cui campioni come Michael Jordan, Kevin Durant e Kobe Bryant sono quelli che sono, perché possono superare ogni difesa. Il ruolo delle difese quando i playoff vanno verso la fine, combinato alla fisicità del gioco (e al fatto che gli arbitri potrebbero fischiare sostanzialmente a ogni contatto), fa sì che siano proprio le superstar a dover prendere in mano la partita in questi contesti. Nessun sistema offensivo sa fare a pezzi la difesa di una squadra da finale NBA, sei costretto ad affidarti alle giocate individuali. Per questo le parole di Kevin non mi sembrano offensive: perché sono vere”.