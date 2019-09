L’estensione contrattuale firmata in estate (5 anni, 170 milioni di dollari) fa di Ben Simmons uno dei punti fermi dei Philadelphia 76ers di oggi e di domani. La sua rinuncia a partecipare ai Mondiali con la nazionale australiana per dedicarsi al lavoro in palestra, per allenarsi sulle sue mancanze, fa del n°25 di coach Brett Brown il giocatore forse più atteso in casa Sixers al via della nuova stagione. E quando si parla di miglioramenti, con Ben Simmons, si parla di tiro da fuori: “Ci ho lavorato tanto in estate – rivela – ma ovviamente per vedere miglioramenti ci vuole tempo, i risultati non si possono vedere immediatamente: non funziona così”. Qualcosa però deve cambiare, in fretta, perché l’ex prodotto di LSU deve ancora segnare un singolo tiro da tre nella sua carriera NBA (è 0/18) e l’assenza quasi totale di pericolosità dal perimetro ha influito fortemente sul suo rendimento, soprattutto negli ultimi playoff: “Non è facile non sentire le critiche, ignorare quello che la gente dice: a volte ho ascoltato troppo pareri e critiche esterne, che se non sono pensate per essere costruttive si limitano ad aumentare il grado di negatività attorno a me”. E le critiche a Simmons non sono mancate. Dopo gara-1 del primo turno di playoff contro Brooklyn, ad esempio, chiusa con soli 9 punti e 1/5 ai liberi. “Se devono fischiare allora possono anche tifare direttamente per i nostri avversari”, la piccata reazione di Simmons al tempo. “Quelle critiche però mi hanno stimolato”, ammette oggi, e infatti in gara-2 la reazione è arrivata sul campo, non a parole (tripla doppia con 18 punti, 12 assist e 10 rimbalzi). “In estate ho ritrovato l’amore per il gioco, la gioia di andare in palestra solo per il gusto di giocare lasciando fuori tutto il resto. I risultati sono arrivati, per cui non vedo l’ora che la stagione inizi”.