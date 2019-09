In una lega che cambia vorticosamente, certe cose sono destinate a rimanere immutabili. Una di queste è la presenza di Erik Spoelstra sulla panchina dei Miami Heat, che continuerà ancora a lungo: l’allenatore due volte campione NBA e la franchigia della Florida hanno trovato l’accordo per estendere il contratto fino alla stagione 2024-25, secondo quanto riportato da ESPN. Spoelstra era arrivato all’ultimo anno del suo precedente contratto ma la sua permanenza non è mai stata in dubbio, anche perché siede su quella panchina dal 2008 – succedendo al suo capo e mentore Pat Riley – e si è confermato anno dopo anno come uno dei migliori coach della lega, con un record del 59% di vittorie in regular season e del 60% nei playoff. Solamente Gregg Popovich tra gli allenatori in attività vanta più stagioni con la stessa franchigia rispetto a Spoelstra, che se rispetterà in pieno questo accordo arriverà a 17 stagioni da capo-allenatore degli Heat. Questo senza considerare i primi 13 anni con gli Heat passati come tuttofare/video coordinatori (dal 1995 al 1997) e successivamente da scout e da assistente allenatore. Sommando tutto, saranno 30 anni precisi sempre con la stessa franchigia: un "Heat-Lifer" di nome e di fatto.