MIAMI | Dion Waiters è pronto all’ennesima stagione in cui provare a riscattarsi: “Ho trascorso la miglior estate della mia carriera. Non ero esplosivo lo scorso anno, come invece lo sono adesso. Sono riuscito a lavorare in palestra anche tre, quattro volte al giorno. Questa sarà una stagione in cui giocare per dimostrare quanto valgo. Mi sono fatto un mazzo enorme per tutta l’offseason e lo metterò in mostra”