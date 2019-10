Quattro lunghi anni di “The Process” sembrano finalmente una pagina del passato, da archiviare per sempre: Philadelphia ormai è una realtà, lo testimoniano le 52 vittorie collezionate nel 2017-18 e le 51 della stagione scorsa, chiusasi solo dopo la beffarda eliminazione in gara-7 contro Toronto con il tiro sulla sirena di Kawhi Leonard. Un tiro che aveva lasciato in lacrime il centro dei Sixers Joel Embiid, che anche a distanza di mesi riparte proprio da quell’istante per trovare ispirazione per la nuova stagione: “Mi ricordo di aver provato la sensazione di aver deluso i miei compagni”, ha dichiarato durante il media day della sua squadra. “Ovviamente avevo dei problemi fisici, mi faceva male da mesi il ginocchio, ma quella sensazione mi è rimasta addosso: non voglio più deludere i miei compagni, la squadra, l’intera città di Philadelphia. Ho capito che avrei dovuto prendermi cura maggiormente del mio corpo e iniziare a prestare attenzione a dettagli a cui non avevo mai dato importanza”, dice il centro dei 76ers, che nella serie contro i Raptors aveva visto le sue medie calare drasticamente, dai 27.5 punti con 13.6 rimbalzi della stagione regolare a soli 17.6 punti e 8.7 rimbalzi. “Sono estremamente competitivo, mi conoscete: voglio vedere salire le mie cifre nei playoff, non scendere. Per questo penso di aver deluso i miei compagni: avevamo una buona chance di vincere il titolo, se quel tiro di Leonard non fosse entrato, chissà cosa sarebbe successo”. Con i se e con i ma, lo sa bene Embiid, non si scrive però la storia, e allora il n°21 di coach Brown ha già nel mirino nuove sfide e nuovi obiettivi per la stagione in partenza: “L’anno scorso ho disputate 64 partite, che per me è un numero record da quando sono nella lega. Voglio che siano almeno 70 quest’anno, perché se giochi 70 partite e la tua squadra vince allora puoi anche puntare a certi obiettivi personali – e io voglio puntare a essere l’MVP della lega o il miglior difensore”. Soprattutto, però, gli obiettivi di Embiid sono obiettivi di squadra: “Se riesco a restare in campo con costanza, vedo questi Sixers poter puntare a vincere almeno 60 partite e a prendersi la testa di serie n°1 a Est per iniziare i playoff”.