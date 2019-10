Il racconto – che arriva direttamente dalla voce del general manager degli Oklahoma City Thunder – vuole che appena prima di uscire di casa per incontrare a cena il suo nuovo acquisto Danilo Gallinari, l’occhio di Sam Presti si è posato su una serie di libri in bella vista nel soggiorno di casa. “Wow, ne è passata di acqua sotto i ponti”, la riflessione fatta dal gm di OKC alla vista di quei libri, che gli hanno riportato alla memoria un aneddoto di tanti anni prima che riguarda proprio il n°8 dei suoi Thunder. Un aneddoto che lo stesso Presti ha voluto raccontare prima a Gallinari durante quella cena e poi alla stampa locale, divertendo il primo (“Si è fatto una risata”) e incuriosendo i rappresentanti della seconda. Occorre tornare indietro a una dozzina circa di anni fa, quando Gallinari era soltanto un interessante prospetto europeo in forze all’Olimpia Milano e per questo motivo finito sul radar del general manager dei Thunder, così interessato da scegliere di andare a visitarlo di persona nel capoluogo lombardo. La gita in Italia, però, dava l’opportunità al giovane Presti – al tempo soltanto fidanzato con quella che poi diventerà sua moglie, Shannon – di approfittare di quella reputazione romantica che il Bel Paese continua a godere all’estero e procurarsi un regalo da portare in dono alla bella fidanzata nella speranza di conquistare definitivamente il suo cuore. E se l’Italia è terra di santi e navigatori, lo è anche – se non soprattutto – di poeti, cosa meglio allora di una serie di libri comprati sul posto? “Non so neppure se li abbiamo mai sfogliati, a dire il vero – ammette oggi Presti – ma di sicuro erano bellissimi da vedere e io ho fatto una discreta figura”. Confermata dal fatto che Shannon è poi diventata sua moglie e i due oggi contano tre figli, Nicholas Rubin e la coppia di gemelli arrivata non più tardi di un anno fa, Millie ed Elise. “Ero a Milano per vedere Gallinari ed altri prospetti e ho pensato che sarei dovuto tornare a casa con un regalo per impressionare Shannon”, dice oggi Presti, che però – da serio professionista – ricorda anche la prestazione in campo dell’allora stellina dell’Armani Jeans Milano: “Ha giocato alla grande in quella partita: diciamo che è uno dei motivi per cui continuo a ricordarmi di quel viaggio”. In Italia si dice “due piccioni con una fava”: chissà se Presti ha approfittato della cena con Gallinari per farsi spiegare anche il famoso proverbio.