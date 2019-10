Soltanto un anno fa – utilizzando il loro carismatico testimonial storico, Walt “Clyde” Frazier – Puma sceglieva dopo anni di silenzio di rientrare nel mondo della pallacanestro, dove negli anni ’70 proprio grazie allo stile (in campo e fuori) del playmaker dei Knicks si era costruita una certa reputazione. Un rientro in grande stile, sfruttando la consulenza esterna di JAY Z e tutto il carisma dello stesso Frazier, messo sotto contratto a vita: un rientro anche “rumoroso”, perché nel giro di pochi mesi a entrare a far parte della squadra del brand tedesco sono arrivati in tanti, a partire dalla prima scelta assoluta del Draft 2018, il lungo dei Phoenix Suns Deandre Ayton: “Per me il motivo è personale: la nazionale del mio Paese [le Bahamas, ndr] è sempre stata sponsorizzata Puma, trovavo le loro scarpe in ogni negozio. Oggi voglio essere la nuova superstar di questo brand, il loro simbolo, la loro faccia”. Ad Ayton si sono uniti in fretta altri rookie della scorsa classe, da Marvin Bagley III a Zhaire Smith, da Michael Porter Jr. a Kevin Knox. Tanta gioventù, impreziosita quest’anno anche dalla firma di RJ Barrett, a cui però ora al secondo anno di presenza sul mercato quelli di Puma hanno scelto di affiancare anche alcuni giocatori con maggior esperienza, dal campione NBA Danny Green a Terry Rozier fino a DeMarcus Cousins. Il nome più grosso però – per molti destinato a soppiantare proprio Ayton come testimonial più riconoscibile del brand, è quello di Kyle Kuzma, terzo violino in maglia Lakers (dietro a LeBron James e Anthony Davis) e reduce dal camp estivo con Team USA, abbandonato prima del viaggio in Cina per i Mondiali per via di una reazione da stress al piede sinistro che gli impedirà di essere in campo al via della stagione. Kuzma ha firmato un contratto quinquennale per il valore complessivo di 15 milioni di dollari, contratto che ne fa automaticamente il giocatore attorno al quale Puma sceglie di consolidare la sua presenza nel mondo NBA: “Giocare a L.A. è diverso per via della grande attenzione dei media: io non lo cambierei con niente al mondo”, dice l’ala dei Lakers, consapevole che certe opportunità commerciali arrivano anche come conseguenza di tale esposizione mediatica. “Quando firmi con i Lakers sai che sarà così: magari non è per tutti, ma io amo i riflettori”. Quei riflettori che a soli 24 anni – senza mai aver vinto nulla a livello NBA, non aver mai neppure raggiunto lo status di All-Star e guadagnato finora soltanto 3.1 milioni di dollari in stipendi NBA – hanno fatto di Kuzma un personaggio popolarissimo, cercatissimo e ora anche titolare di un contratto di sponsorizzazione di 15 milioni per i prossimi 5 anni.