Occorre tornare indietro più di 15 anni, al febbraio 2002. Di LeBron James si iniziava già a parlare, nei soliti circoli dei ben informati: “Mai visto un liceale così forte”, era l’opinione di tanti, e così le partite di un piccolo liceo dell’Ohio – St. Vincent-St. Mary – diventano presto un’attrazione non solo più a livello locale ma anche nazionale. Al punto che il 3 febbraio alcuni fotografi dell’agenzia Getty Images vengono spediti a realizzare uno shooting fotografico con il giovane LeBron prima alla palestra della sua scuola, e poi alla James A. Rhodes Arena (sempre a Akron) dove i Fighting Irish erano costretti a esibirsi per poter accogliere il seguito (già notevole) che una piccola palestra liceale dell’Ohio non poteva gestire. Quella sera la vittoria di SVSM non è neppure mai in discussione (74-49) e il giovanissimo James incanta come al solito, chiudendo con 32 punti e 7 rimbalzi. Due settimane dopo, uno degli scatti prodotti a Akron quel 3 febbraio finisce sulla copertina di Sports Illustrated, che introduce al pubblico di tutta America il fenomeno LeBron James, con il famoso titolo “The Chosen One”. James, sguardo in camera, pallone nella mano destra, indossa la maglia n°23 della sua high school, e quella stessa maglia oggi finisce all’asta scatenando l’entusiasmo di tantissimi collezionisti. È stato lo stesso LeBron a donare la maglia a una persona (la cui identità oggi rimane segreta) che al tempo frequentava la St. Vincent-St. Mary HS e che oggi ha scelto di mettere all’asta il prezioso cimelio. Appena aperte le offerte, la maglia n°23 appartenuta al “Prescelto” (e poi immortalata nella celebre copertina) ha visto la sua quotazione salire immediatamente a 37.000 dollari ma con ancora due settimane prima della chiusura dell’asta (prevista per il 19 ottobre) gli esperti stimano che il prezzo finale si potrebbe addirittura aggirare attorno ai 300.000 dollari.