NBA Saturdays: si parte con Milwaukee-Miami alle ore 23 su Sky Sport NBA

Sabato sera con l’MVP. Un dopo cena, appuntamento per le ore 23 (ovviamente su Sky Sport NBA, con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi): il Fiserv Forum di Milwaukee riabbraccia per la prima volta quest’anno la propria squadra, la migliore di tutta la NBA durante la scorsa stagione regolare. Dopo aver chiuso con 60 vittorie e 22 sconfitte, il gruppo di coach Budenholzer ha visto qualche addio importante in estate (Malcolm Brogdon su tutti, ma anche Nikola Mirotic, tornato in Europa) ma anche alcune addizioni significative (come quelle di Wesley Matthews e Kyle Korver, a portare pericolosità dal perimetro). La prima squadra a far visita a Giannis Antetokounmpo e compagni sono i Miami Heat reduci da un convincente successo nella loro prima gara stagionale, affrontata non solo senza Dion Waiters (sospeso dalla squadra per una partita) e James Johnson (ancora fuori rosa) ma soprattutto senza la loro superstar Jimmy Butler. Butler – dopo aver preso parte allo shootaround mattutino – ha informato coach Spoelstra di non poter essere disponibile “per ragioni personali” per la gara della sera, ma l’allenatore degli Heat ha escluso qualsiasi complicazione relativa alla sua assenza. Butler dovrebbe regolarmente essere in campo a Milwaukee, ma intanto la vittoria contro Memphis per aprire la stagione ha dato riscontri positivi nel sud della Florida tanto per l’esperimento (che ormai non è neppure più tanto tale) Justise Winslow da point guard, quanto per la conferma di un Kendrick Nunn che, dopo essersi fatto conoscere per aver segnato 40 punti in preseason, ha chiuso il suo esordio NBA con gli Heat a quota 24. Se poi, come detto, i Bucks in estate hanno pescato dal mercato un paio di tiratori di grande affidabilità (Kyle Korver ha il 43% dall’arco in carriera, Wesley Matthews è comunque sopra il 38%), anche Miami ha accolto a braccia aperte un rookie che proprio nel tiro vede il suo punto forte, quel Tyler Herro subito diventato eroe di culto dalle parti di South Beach. Inserito in quintetto da Spoelstra nella prima gara stagionale (anche per le assenze sopra citate), il prodotto di Kentucky ha chiuso con 14 punti in 34 minuti, confermando di poter essere un giocatore affidabile da subito. L’anno scorso soltanto i Denver Nuggets (7 sconfitte) hanno fatto meglio dei Bucks nel proteggere il fattore campo (33-8 il record interno di Milwaukee) per cui per i nuovi Heat quello sul campo dei campioni in carica della Eastern Conference è subito un test importantissimo. L’appuntamento per la palla a due è sabato alle 23, su Sky Sport NBA: “The Greek Freak” vs. “Jimmy Buckets” promette spettacolo.