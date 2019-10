NBA Saturdays, primo derby italiano Gallinari-Melli in diretta su Sky Sport

Ogni volta che due italiani si affrontano su un parquet NBA è un evento da festeggiare. Perché anche se ormai ci siamo abituati a vedere almeno un paio di volte l’anno due nostri connazionali sfidarsi sui parquet d’America, non bisogna dare per scontato che sia sempre così. Da quest’anno poi si è aggiunto alla truppa anche Nicolò Melli, che vivrà il suo primo “derby azzurro” in NBA in prima serata italiana. Sabato 2 novembre alle 22.00 infatti gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari ospitano i New Orleans Pelicans di Melli, una sfida che potrete seguire in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Una ghiotta occasione per vedere in un colpo solo entrambi gli italiani con le loro nuove squadre — senza dimenticare i passaggi di Marco Belinelli con i suoi San Antonio Spurs, con due partite contro Clippers e Warriors entrambe su Sky Sport NBA — e osservare il loro inserimento nei meccanismi di Thunder e Pelicans. Ma non solo: sarà interessante seguire anche i giovani talenti di entrambe le squadre, con Brandon Ingram che sta sfruttando bene lo spazio a disposizione a New Orleans e Shai Gilgeous-Alexander che sta confermando quanto di buono già fatto vedere lo scorso anno a Los Angeles. Insomma, ci sono tutti gli elementi per una grande serata di pallacanestro: appuntamento per sabato 2 novembre su Sky Sport NBA alle 22:00.