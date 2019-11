NBA, MVP contro MVP: Kawhi Leonard sfida Giannis Antetokounmpo su Sky

L'ultima volta che si erano incrociati su un campo NBA - e forse proprio nelle loro vite - è stato lo scorso maggio, quando i Toronto Raptors hanno eliminato dai playoff i Milwaukee Bucks staccando il biglietto per le Finali NBA poi vinte. Kawhi Leonard e Giannis Antetokounmpo hanno poco in comune, se non un titolo: quello di MVP. Il primo è detentore in carica di quello delle Finals (vinto per due volte in carriera), il secondo ha a casa il trofeo di quello della regular season (ma che ridarebbe volentieri indietro per avere quello di Leonard). Ora Kawhi e Giannis si ritrovano l'uno contro l'altro sulla costa Ovest, dove i Clippers ospiteranno i Milwaukee Bucks: una partita da seguire in diretta su Sky Sport NBA alle 4.00 della notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 novembre e successivamente in replica con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi. Un'occasione per assaporare una sfida che potrebbe anche riproporsi alle finali NBA: con due MVP del genere in squadra, l'obiettivo per entrambe le franchigie non può essere che quello di puntare al titolo. L'ultima volta la spuntò Leonard, messo in marcatura diretta su Antetokounmpo nelle quattro vittorie in fila dei Raptors; il greco però ha ricominciato la stagione con una rinnovata ferocia, inanellando sette doppie doppie in fila e cannibalizzando il pitturato. Come finirà? La risposta è da seguire su Sky Sport NBA.