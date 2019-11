NBA Sundays, Minnesota-Denver in diretta su Sky Sport

Sfida tra grandi centri in Timberwolves-Nuggets: Karl-Anthony Towns se la vedrà con Nikola Jokic, reduce dalla grande prestazione contro Phildelphia condita dal canestro della vittoria. Diretta domenica 10 novembre alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina

Si aspettano scintille sotto canestro nella sfida tra i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets. Si incontrano infatti due dei centri più dominanti della NBA, Karl-Anthony Towns e Nikola Jokic, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di NBA. Il lungo dei T'Wolves è rientrato dopo la squalifica per la rissa con Joel Embiid ed è reduce dalla doppia doppia da 20+14 con cui ha contribuito al successo sui Golden State Warriors. Jokic, dopo un inizio di stagione non esaltante, è stato invece decisivo nell'ultima uscita dei Nuggets segnando 26 punti, compreso il canestro della vittoria sui Philadelphia 76ers. Nel backcourt spicca invece il confronto tra Andrew Wiggins (40 punti contro Golden State) e Jamal Murray (22 con 11 assist nella ultima gara). La diretta domenica 10 novembre alle 21:30 su Sky Sport NBA con il commentio di Alessandro Memoli e Davide Pessina.