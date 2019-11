NBA Sundays: Harden contro Doncic in diretta su Sky Sport

Grande partita domenica 24 novembre in diretta su Sky Sport NBA: alle 21.30 c'è il derby texano tra Houston e Dallas. Sul parquet si affronteranno due stelle assolute della lega come James Harden e Luka Doncic, entrambi in corsa per il titolo di MVP: telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Promette spettacolo la domenica sera su Sky Sport NBA: in diretta alle 21.30 gli Houston Rockets affronteranno i Dallas Mavericks, in una sfida dai mille temi e incroci sul parquet. In campo vedremo quindi il testa a testa tra due dei giocatori più entusiasmanti della lega - James Harden e Luka Doncic, tra i principali protagonisti in questo primo mese di regular season. Lo sloveno nei giorni scorsi ha messo a referto 42 punti contro San Antonio, il suo nuovo massimo in carriera, e guida la classifica stagionale delle triple doppie avendone già messe a referto sei (LeBron secondo è a quota cinque). Harden è invece nettamente il miglior marcatore fino a qui con 39.2 punti ad allacciate di scarpe (Antetokounmpo al secondo posto è ‘solo’ a quota 30.3) ed è il giocatore che ha messo a segno più canestri con i piedi oltre l'arco - 68 in 14 partite giocate. Da seguire sul parquet anche due ‘secondi violini’ del livello di Russell Westbrook e Kristaps Porzingis, entrambi alla prima stagione con le rispettive squadre. Sarà la prima sfida stagionale tra Rockets e Mavs: Houston arriva con un record migliore (11-3, Dallas è 8-5), ma il pronostico è tutt'altro che scontato, soprattutto quando sul parquet si incrociano All-Star di livello assoluto. La diretta domenica 24 novembre alle 21.30 su Sky Sport NBA con la telecroncaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.