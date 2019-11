NBA Saturdays: Sacramento Kings-Denver Nuggets domani su Sky alle 23.00

Sacramento torna a casa dopo un giro di quattro trasferte a Est chiuso con tre sconfitte e una sola vittoria, Denver sbarca in California sulla scia di 7 successi consecutivi (e anzi, 11 nelle ultime 12 gare disputate). Un momento di forma strepitoso, quello dei Nuggets, che li trascina al secondo posto a Ovest dietro soltanto ai Los Angeles Lakers, con un record di 13 vinte e 3 perse che, se è ottimo tra le mura di casa (in altitudine, a oltre 1.600 metri sul livello dell’aria, dove spesso le squadre avversarie soffrono) è perfino migliore in trasferta (5 vinte, 1 persa lontano dal Colorado). Il merito è di una squadra profonda ed equilibrata che porta tutto il suo quintetto in doppia cifra (dai quasi 19 a sera di Jamal Murray ai 10.3 di Gary Harris) e con il proprio sesto uomo, Jerami Grant — uno degli acquisti estivi più sottovalutati in tutta la NBA — oltre i 9 punti e 3 rimbalzi di media in meno di 22 minuti, a rendere ancora più interessante la rotazione di coach Mike Malone, che ha in Nikola Jokic uno dei leader di squadra, capace di viaggiare oltre i 16 punti e 10 rimbalzi a sera, ma di aggiungervi anche 6 assist. Non è però con l’attacco — 17° per efficienza offensiva — che Denver si guadagna un posto ai piani alti della lega: la difesa dei Nuggets è la prima di tutta la NBA per punti concessi ogni 100 possessi (solo 102.1, davanti a Sixers e Bucks) per una squadra che vuole far tutto tranne che correre (30^ su 30 per pace, numero dei possessi su 48 minuti) e che anzi si prende circa il 72% dei propri tiri negli ultimi 15 secondi dell’azione offensiva. Se Denver è ultima per pace, i penultimi sono proprio i Kings, partiti malissimo in stagione (sempre ko nelle prime 5 gare) e poi rientrati in carreggiata con 6 vittorie nelle successive 8 prima della negativa trasferta Est. Coach Luke Walton, al primo anno nel nord della California dopo l’esperienza a Los Angeles, ha dovuto — e deve ancora — fare a meno di due pedine importanti della sua rotazione, la point guard titolare De’Aaron Fox, messo ko da una distorsione alla caviglia, e l’ala Marvin Bagley III, ancora alle prese con un problema al pollice (oltre a Trevor Ariza). Da tenere d’occhio però un Buddy Hield in grandissima forma — 41 punti alla difesa dei Celtics, oltre i 20 di media in stagione — e un Bogdan Bogdanovic sempre più convincente. L’appuntamento, con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna, è per sabato sera alle ore 23.00 su Sky Sport NBA.