NBA Sundays: Denver fa visita a Brooklyn, super sfida su Sky Sport

Doveva esserci Kyrie Irving nella foto di copertina della sfida, ma ormai a farne le veci non solo sul parquet ma anche sui cartelloni pubblicitari è Spencer Dinwiddie – l’anima dei Nets nelle ultime settimane complicate e affrontate senza All-Star a disposizione. Brooklyn infatti ha continuato a vincere come, anzi più di prima, nelle ultime 11 partite disputate senza il giocatore arrivato dai Celtics in estate. Con Irving seduto comodamente in panchina al fianco di Kevin Durant, Dinwiddie, Allen, Prince e Harris hanno tutti fatto un deciso passo in avanti, dividendosi la responsabilità di tenere a galla i Nets in questi primi complicati 45 giorni di regular season. Per testare la tenuta del gruppo non poteva esserci che sfida migliore di quella contro i Denver Nuggets – partita in diretta domenica 8 dicembre dalle ore 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. La squadra del Colorado sta continuando a macinare vittorie, nonostante Nikola Jokic non stia ancora rendendo ai livelli ai quali ci aveva abituati negli ultimi due anni. Il lungo serbo viaggia con meno di 15 punti di media a referto (peggior dato delle sue ultime 4 stagioni in NBA), raccogliendo meno rimbalzi e distribuendo un numero inferiore di assist rispetto a 12 mesi fa. Questo calo però non ha fermato i Nuggets, che hanno iniziato la regular season con ben 14 successi e soltanto 5 sconfitte: dati incoraggianti per un gruppo che ha ancora enormi margini di miglioramento, ma ha dimostrato di aver imparato a vincere in ogni condizione. Caratteristica che i Nuggets sperano di mettere in mostra sul parquet anche nella sfida contro i Nets: l’appuntamento è per domenica 8 dicembre alle ore 21.30 su Sky Sport NBA, una gara da seguire in diretta con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.