NBA Saturdays: San Antonio Spurs e Phoenix Suns si sfidano a Città del Messico

A San Antonio non sono abituati a essere così in basso in classifica, con un record negativo e lontani dalla zona playoff dopo due mesi di regular season. Gli Spurs però, dopo oltre un ventennio di assoluto livello trascorso ai vertici della Western Conference, stanno faticando come mai in passato in questa stagione – battuti anche nell’ultima gara all’overtime dai derelitti Cleveland Cavaliers in casa. La trasferta in Messico potrebbe dunque rivelarsi provvidenziale: cambiare aria, provando a cercare nuovi stimoli e soprattutto le energie per battere Phoenix – diventata una delle squadre da inseguire per riacciuffare l’ottavo posto a Ovest. I Suns infatti sono in zona postseason al momento nonostante gli alti e bassi di una regular season in cui Monty Williams sta facendo di tutto per cambiare rotta. Vincere contro San Antonio potrebbe essere un’ulteriore validazione del percorso fatto: una gara da conquistare per fare un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita. In questo contesto si inserisce, lato Spurs, anche Marco Belinelli; in difficoltà come tutta la squadra in una regular season in cui fatica a incidere come vorrebbe. Il n°18 azzurro dei texani viaggia in stagione con 5.6 punti e un assist e mezzo a partita: cifre modeste, come il 33% complessivo al tiro che ne sta rendendo in parte limitato l’utilizzo da parte di Popovich. Il viaggio in Messico dunque potrebbe essere anche per lui l’occasione di rilanciarsi in vista di un’estate molto importante per Belinelli. La gara tra San Antonio e Phoenix è in diretta sabato 14 dicembre dalle ore 23 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.