NBA Saturdays: Utah vuole fare 5 in fila nella sfida a Charlotte su Sky Sport

Coach Snyder lo aveva detto già durante la preseason: ci vorrà del tempo, anche qualche mese, per mettere a posto un roster cambiato in alcuni elementi fondamentali in estate e tornare a vincere con continuità. Così gli Utah Jazz, in altalena per diverse settimane, sembrano aver finalmente trovato la quadratura del cerchio, reduci da quattro vittorie in fila in cui Bojan Bogdanovic ha recitato un ruolo da protagonista. Il duo di riferimento sul parquet è sempre lo stesso: Donovan Mitchell con la palla in mano nei momenti cruciali, Rudy Gobert a fare la voce grossa sotto canestro in attacco e in difesa. Manca Mike Conley all’appello, fuori causa infortunio da oltre due settimane e assente anche nella sfida contro gli Hornets di sabato sera alle 23 in diretta su Sky Sport NBA. Una partita fondamentale per misurare le ambizioni dei Jazz e la capacità di Charlotte di affrontare un avversario di primo livello. Devonte’ Graham è la scoperta in un roster giovane, con tanto talento e pronto a dire la sua prima di quanto preventivato durante la off-season. Il post Kemba Walker potrebbe rivelarsi più agevole del previsto, anche se manca ancora all’appello qualche elemento per diventare una squadra in corsa per i playoff. Per queste e per altre mille ragioni il match tra Charlotte e Utah è un appuntamento da non perdere: Alessandro Mamoli e Marco Crespi ci accompagneranno con il commento in diretta a partire dalle 23 di sabato, non resta altro che mettersi comodi davanti la TV e godersi lo spettacolo.