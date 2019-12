NBA Sundays: super sfida al vertice tra Toronto e Dallas su Sky Sport

Tanti assenti, ma non meno fascino nella partita tra Raptors e Mavericks di domenica in prima serata alle 21.30 su Sky Sport NBA: Flavio Tranquillo e Davide Pessina ci accompagneranno nel racconto della sfida tra squadre in lotta per i playoff a Est e Ovest

La lista dei giocatori infortunati è seconda soltanto a quella delle ambizioni di Raptors e Mavericks in questa stagione, squadre che per ragioni diverse hanno scoperto di poter competere da subito senza dover penare a lungo in attesa della ricostruzione. I Raptors, campioni in carica rimasti senza il loro leader Kawhi Leonard, hanno saputo ritrovarsi attorno a Pascal Siakam, Fred VanVleet e gli altri reduci dalla straordinaria cavalcata che ha portato al titolo nel 2019. A molti di essi coach Nick Nurse dovrà rinunciare, con il giocatore più migliorato della passata stagione e Marc Gasol costretti ad alzare bandiera bianca per problemi fisici. Toronto però ha già più volte dimostrato di esaltarsi nelle difficoltà, proprio come Dallas che dopo la sfida di Miami è stata costretta a fare a meno di Luka Doncic – uno dei principali candidati al titolo di MVP, fermato da una distorsione alla caviglia nella sconfitta con gli Heat. I texani però si sono rifatti con gli interessi contro Milwaukee, fermando la striscia di 18 successi consecutivi della miglior squadra NBA, guidati dal miglior Kristaps Porzinigis della stagione. È il lungo lettone il giocatore a cui aggrapparsi in questi giorni, in attesa del ritorno sul parquet di Doncic: l’ex Knicks è l’avversario su cui si concentreranno le attenzioni dei Raptors, nonostante Dallas ha più volte dimostrato che la sua forza sta nella capacità di incidere del collettivo. Una partita quindi tutta da seguire quella di domenica sera, in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.