NBA, Nikola Jokic re degli assist: tutti i passaggi preferiti dai suoi compagni

È al 14° posto nella lega per media assist, quasi 7 a sera (6.8 per la precisione, a mezzo assist di distanza dal suo massimo in carriera di 7.3, fatto registrare lo scorso anno). Nikola Jokic non è soltanto uno dei migliori centri passatori della lega – tra i centri dà più di 2 assist rispetto al secondo, Bam Adebayo – ma è uno dei migliori passatori in assoluto di tutta la lega. Punto. Una dote fondamentale per collezionare quelle triple doppie che sono una caratteristica del suo gioco (tre nelle ultime sei gare, già 7 quest’anno, come LeBron James e a due di distanza dal leader NBA, Luka Doncic) e un talento che anche i suoi compagni sono i primi a riconoscere al centro serbo. Anche le statistiche sono lì a dimostrarlo, dato che con 73 passaggi a partita Jokic è il giocatore che distribuisce più palloni in tutta la lega (gli va vicino soltanto Ben Simmons, il terzo per numero di passaggi effettuati in media a partita è LeBron James) e dai suoi assist i Denver Nuggets ricavano più di 16 punti a sera. “È incredibile – dice di lui la guardia dei Nuggets Will Barton – credo sia davvero uno dei più forti passatori di tutta la NBA”, dice – e per dimostrarlo ecco una delle perle più belle regalate da Nikola Jokic a un altro suo compagno del reparto dietro, Gary Harris.