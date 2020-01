NBA Sundays: i Clippers in back-to-back affrontano i New York Knicks

Continua il giro di trasferte a Ovest dei New York Knicks, in ripresa dopo l’allontanamento di David Fizdale e l’arrivo sulla panchina di Mike Miller. Il nuovo allenatore dei blu-arancio ha riportato tranquillità in un ambiente segnato da spaccature e rivalità di ogni genere: una ricetta semplice, che ha permesso almeno in parte ai Knicks di ritrovare fiducia, gioco e qualche vittoria. Nulla che possa cambiare la sostanza di una stagione fallimentare già dalle premesse, ma un gruzzolo di sei vittoria raccolte in qualche settimana è bastato per ridare linfa e sorriso a un gruppo che deve trovare motivazioni per arrivare fino in fondo alla regular season. La sfida contro i Clippers però appare proibitiva già prima della palla a due, visto il diverso rapporto di forza tra le squadre in campo e le ambizioni agli antipodi che guidano i due roster. I padroni di casa infatti vogliono continuare a macinare successi per non perdere contatto con la vetta della Western Conference, con Lakers e Nuggets che costringono i Clippers al momento al terzo posto: una posizione che obbligherebbe la squadra di Los Angeles a vincere almeno una volta in trasferta sin dalle eventuali semifinali di Conference. Discorsi fin troppo prematuri in realtà, per un gruppo che come al solito continuerà ad affidarsi alle scorribande in uscita dalla panchina del duo Williams-Harrell contro un avversario abbordabile sulla carta. Leonard e/o George potrebbero infatti tirare il fiato, a causa degli impegni ravvicinati e dei problemi fisici da evitare a ogni costo. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio alle ore 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.