NBA Saturdays: Houston e James Harden sfidano Minnesota su Sky Sport

Dopo la sfida piena di emozioni e significato per Russell Westbrook – sconfitto nella prima da avversario a OKC – Houston vuole ricominciare a correre per non perdere contatto in vetta alla Western Conference. Il giocatore a cui affidarsi in questi casi è sempre lo stesso: James Harden resta con largo margine il miglior realizzatore della lega, riferimento che dovrà sopperire anche all’assenza di Eric Gordon con il rischio di perdere anche Clint Capela alle prese con un fastidioso infortunio. Il giocatore più importante però è quello che manca ai Timberwolves, che per la 12^ gara in fila dovranno rinunciare a Karl-Anthony Towns, lontano dal parquet da oltre tre settimane a causa di un dolore al ginocchio che non vuol saperne di passare. Minnesota nel frattempo sta provando a lasciarsi alle spalle la lunghissima serie di sconfitte incassate a inizi dicembre, reduce da 5 vittorie nelle ultime 8 e pronta ad aggrapparsi ad Andrew Wiggins – in ripresa dopo essere partito a razzo in stagione, per poi rallentare a seguito di una misteriosa assenza dal parquet per “ragioni personali”. Nel primo incrocio stagionale dello scorso 16 novembre non c’è stata partita, in una gara dominata da Houston per 48 minuti con 49 punti e ben 41 tiri (massimo in carriera) di James Harden: uno scenario da non escludere anche nel match in diretta questa sera dalle 23 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.