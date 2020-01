NBA Sundays: Washington-Utah alle 21.30 su Sky, Jazz a caccia della 9° successo in fila

John Wall, Bradley Beal, Thomas Bryant, Rui Hachimura, CJ Miles e la lista potrebbe andare avanti ancora a lungo: le assenze in casa Wizards in questa stagione sono diventate un’abitudine, in parte un alibi, di certo una vera e propria maledizione per un gruppo che non riesce a trovare continuità di rendimento a causa degli infortuni. Nonostante questo, Washington è riuscita a togliersi delle belle soddisfazioni negli ultimi 10 giorni, vincendo tre delle ultime quattro partite e battendo squadre ben più ambiziose come Denver e Boston. Protagonisti i giocatori che non ti aspetti: Jordan McRae, Troy Brown, Gary Payton II, Garrison Mathews. Nomi che il pubblico capitolino ha imparato a conoscere e apprezzare in queste ultime settimane, chiamati ad affrontare una delle avversarie più complicate in questa fase di regular season. Gli Utah Jazz infatti sono reduci da otto vittorie in fila, 13 delle ultime 14 – di gran lunga la squadra più in forma della lega. Merito del solito lavoro di squadra che va ben oltre l’acuto del singolo: Mitchell, Gobert, Bogdanovic e Ingles sono le punte di diamante di un gruppo che ha trovato di nuovo continuità di rendimento dopo un mese di transizione a inizio stagione. I Jazz sono una delle principali forze a Ovest e la loro cavalcata verso la vetta passa anche dal raccogliere successi contro squadre sulla carta meno attrezzate: una sfida quindi tutta da seguire domenica 12 gennaio in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi.