NBA, dove vedere Los Angeles Lakers Boston Celtics in streaming e tv: data e orari

Lakers e Celtics, Celtics e Lakers. La storia della NBA passa dalla rivalità tra gialloviola e biancoverdi, che nonostante i quasi 5.000 chilometri che separano le due città. Ma le sfide in finale degli anni ’80 tra le squadre di Magic Johnson e Larry Bird, e quelle sul finire degli anni ’10 tra quelle di Kobe Bryant e Paul Pierce, hanno reso questa partita una grande classica della NBA. I protagonisti di oggi si chiamano LeBron James, Anthony Davis, Kemba Walker e Jayson Tatum, che dopo il weekend delle stelle tornano in campo e riaprono l’appuntamento con gli NBA Sundays, le partite della NBA in prima serata. La partita sarà trasmessa domenica 23 febbraio alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA (canale 207) e in streaming aperto a tutti su Skysport.it con la telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Un’occasione unica per vedere la seconda sfida stagionale tra le due squadre, dopo che la prima aveva visto una larghissima vittoria da parte dei Celtics, un 139-107 definito dallo stesso LeBron James come “una sculacciata come ai vecchi tempi”. Per i Lakers è stata la peggior sconfitta stagionale nonché quella con il maggior numero di punti subiti: ci sarà grande voglia di rivincita da parte dei gialloviola, che si presentano alla seconda parte di stagione con il miglior record della Western Conference. Boston invece è al terzo posto a Est, con il primo posto di Milwaukee ormai irraggiungibile ma con il secondo occupato da Toronto distante solamente una partita e mezza. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita: seguitela con noi in live streaming eccezionalmente aperto a tutti su Skysport.it.